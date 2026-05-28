【その他の画像・動画等を元記事で観る】大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』から、World Tour Series第2弾Knights VS Trickstar「Unbalanced Triangle」が5月28日よりフルサイズで配信開始となった。World Tour Seriesは、“世界最高のアイドル”の称号を賭けた『Megasphere Match』、通称『ＭＭ』でのライブ対決楽曲シリーズ。第2弾はKnightsとTrickstarの2ユニットが登場。ダンサブルな中毒性のある妖艶キュートな