21:00 ブラジル雇用統計（4月） 予想N/A前回6.1%（失業率) メキシコ雇用統計（4月） 予想N/A前回2.42%（失業率) 21:30 米個人所得・支出（4月） 予想0.4%前回0.6%（個人所得・前月比) 予想0.5%前回0.9%（個人支出・前月比) 米PCE価格指数（4月） 予想0.6%前回0.7%（PCE価格指数・前月比) 予想3.9%前回3.5%（PCE価格指数・前年比) 予想0.3%前回0.3%（コアPCE価