ＥＣＢ議事録（4月30日開催分） インフレの上方リスクと成長の下方リスクがさらに強まった 景気の低迷は紛争終結後も相当期間続く可能性 エネルギー価格の上昇が二次的波及効果を生み出しているという証拠はほとんど見られず 賃金交渉の必要があり、二次的な影響が見られるには時期尚早だった 現在の典型的な供給ショックの状況は、2022年とは異なっている ６月までには、エネルギーショックの影響に関するさら