◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人４―８ソフトバンク（２８日・東京ドーム）新体制３試合目の巨人が、逆転負けでソフトバンクに負け越した。先発・田中将大投手が５回３失点も、リリーフ陣が踏ん張れず、中盤以降に点差は広がった。２５日に支配下契約したティマがプロ初打席を迎えるも相手のファインプレーに阻まれるなど、攻守でソフトバンクに上回られた。＊＊＊＊＊橋上新体制になって３試合目。勝ち越しをかけた一