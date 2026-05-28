◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク８―４巨人（２８日・東京ドーム）ソフトバンクは打線がつながり、３点ビハインドから逆転勝ち。交流戦１０度目のＶへ向けて、巨人との開幕カードを勝ち越した。１点を追う６回１死一塁、今宮健太が左中間への同点二塁打。続く庄子雄大が中前に勝ち越し打を放った。その裏の守備では２死二塁からティマの右中間を襲う打球を中堅の周東佑京が快足を飛ばしてスーパーキャッチ。同