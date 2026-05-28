「ＤｅＮＡ３−１オリックス」（２８日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡは逆転勝ちで連敗を２でストップ。１点を追う七回、１死一、二塁から代打・京田の右越え３ランで逆転した。先発の東は７回１失点で今季５勝目をマークした。試合後、東とともにお立ち台に上がった殊勲の京田。劇的な逆転弾でダイヤモンドを一周する際に表情を変えていなかったと指摘されると「いつも度会に『ヘラヘラしてやるな』って言ってるんで、自分が