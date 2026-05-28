楽天戦に先発した中日・金丸＝バンテリンドーム中日が逆転勝ちで3連勝。0―1の八回に村松の適時打で追い付き、板山の犠飛で勝ち越した。8回6安打1失点と力投した金丸が今季4勝目。松山が8セーブ目を挙げた。楽天は救援陣が崩れて3連敗。負け越しは今季最多の10に。