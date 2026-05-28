◇交流戦巨人4―8ソフトバンク（2026年5月28日東京D）巨人は投手陣がソフトバンク打線に3本塁打を含む13安打を浴び、大量8失点で連勝ならず。交流戦最初のカードに負け越して貯金が1に減った。中6日でマウンドに上がった先発右腕・田中将は2回、栗原に先制の14号ソロを許すも5回5安打3失点と粘投。3試合ぶりとなる今季4勝目の権利を得て降板した。だが、4―3で迎えた降板直後の6回だった。2番手右腕・赤星が2失点して4