国土交通省は２８日、航空や鉄道などインフラ関連の事業者とサイバーセキュリティー強化に向けた会合を開いた。米アンソロピックが開発した「クロード・ミュトス」のような高性能なＡＩ（人工知能）モデルを念頭に、サイバー攻撃による被害を防ぐための対応を強化するよう求めた。この日の会合には航空や空港、鉄道、水道、物流など関係する業界団体が出席した。ミュトスは、システムの脆弱（ぜいじゃく）性を特定する能力が極