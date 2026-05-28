モーニング娘。’26の18期新メンバーが28日夜、公式YouTubeで発表され、ハロプロ研修生の石川華望（いしかわ・はなの＝12）の加入が決定した。リーダー野中美希（26）から「石川華望ちゃん、モーニング娘。への加入が決定しました！おめでとう！」とサプライズで報告を受けると、しばらく言葉を失い「本当ですか？」と笑顔。「家で、モーニング娘。さんに入りたいって言っていたんですよ」「やばいです」と手を震わせた。「本当