プロサッカー選手の長友佑都（39）マネージャーが5月25日、Instagramを更新。長友が車から降りたときのワンシーンを投稿した。 【画像】久保建英の“超ショート丈”パンツにチーム公式SNSもツッコミ「センスいいw」「鈴木優磨専用では？」と反響 投稿されたのは、サングラスをかけた長友が車から降りる様子を収めた写真。長友は車を降りると深いお辞儀をし、感謝の意を伝えた。