全仏オープン 大会期間：2026年5月24日～2026年6月7日 開催地：フランス パリ コート：クレー（赤土） 結果：[ファビオ コボリ] 3 - 0 [ウ イビン] 試合の詳細データはこちら≫ 全仏オープン第5日がフランス パリで行われ、男子シングルス2回戦で、第10シードのファビオ コボリとウ イビンが対戦した。 第1セットはファビオ コボリが6-4で先取。第2セットもファビオ コボリが6-