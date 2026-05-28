若者の間で「努力すれば報われる」「失敗から得られるものは多い」という価値観が失われている。代わって広がるのは、人生が生まれ持った才能や環境に左右されるとする“ガチャ思考”だ。その実態と社会的背景を、若者の動向分析の専門家と、生活者データを分析する博報堂の主席研究員が読み解く。※本稿は、金間大介、酒井崇匡『仕事に「生きがい」はいりません 30年の調査データが明かすZ世代のリアル』（SBクリエイティブ）の一