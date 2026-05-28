北海道森町で２０２４年に起きた貨物列車の脱線事故について、国の運輸安全委員会が調査報告書を公表しました。破断したレールは海水の塩分によって腐食した可能性があると指摘しています。２０２４年１１月、ＪＲ函館線の森―石倉駅間で起きた貨物列車の脱線事故。（長岡如龍）「脱線した車両を見ると、車輪に大きく損傷が見られます」札幌方面に走行中の貨物列車が踏切を通過した際、あわせて５両の貨車が脱線しまし