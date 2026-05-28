【ゴチになります27 第11戦】ゲストは千鳥・大悟さん！テーマは“おっさんに学ぼうゴチ”大悟さんの名言クイズや、特技を披露！果たして、高額自腹を払ったのは・・・！？バトル会場情報【店名】EX−nishiazabu（エクス ニシアザブ）【住所】東京都港区西麻布1-15-1森口ビル1F【電話番号】03-6447-1799【営業時間】17:00〜23:00(L.O.22:00)※状況により営業時間が変更となる可能性がございます。詳しくはHPをご確認ください。【