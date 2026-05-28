中国・広東省のセブン-イレブン店舗に掲示された新商品ポスターに誤字があり、意味が逆転してしまったことが話題になっている。中国メディアの極目新聞が28日に報じた。記事によると、このほど同店舗に新商品のアイスの宣伝ポスターが掲示されたが、本来「听勧上架啦，夯爆了！（みんなの声に応えて発売、大人気です！）」とすべきキャッチコピーが「听勧上架啦，劣爆了！（みんなの声に応えて発売、最悪です！