台湾北部の基隆港に停泊する「やいま丸」＝28日（共同）【基隆共同】台湾北部の基隆で28日、沖縄県・石垣島と基隆を結ぶ定期フェリー「やいま丸」の就航式典が開かれた。日本と台湾を結ぶ唯一の定期旅客船となる。第1便は28日深夜（日本時間29日未明）に基隆を出発した。日台双方が観光需要を見込んでいるほか、貨物輸送への期待も高まっている。石垣島を含む沖縄県は観光旅行先として台湾で人気が高い。一方、台湾有数の港湾