◇プロ野球セ・パ交流戦 ソフトバンク8−4巨人(5月28日、東京ドーム)巨人がソフトバンクとの第3戦を落とし、交流戦最初のカードは1勝2敗となりました。1点を先制された巨人は2回、佐々木俊輔選手のタイムリーで同点とすると、3回にはダルベック選手がタイムリーで逆転、さらにキャベッジ選手が2点タイムリーを放ち4-1とリードを広げます。先発の田中将大投手は4回までソフトバンク打線をホームランによる1点に抑えていましたが5回