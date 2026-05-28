かつておバカキャラで大ブレイクし、バラエティ番組で見ない日はないほどの活躍をしていたモデルのローラ。現在はアパレルブランドを展開するなど、独自路線を突き進んでいるが、彼女のある行為をめぐり、議論になっている。「ローラさんは5月26日、Instagramを更新しました。この日、アップしたのは、新潟県で仲間とともに田植えを楽しむ姿です。青々とした水田に裸足で入り、泥だらけになりながら笑顔を見せるなど、自然体なラ