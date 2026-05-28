一度着たら、気づけばそればかり手に取ってしまう……。そんな “抜け出せない系アイテム” が、意外と【ユニクロ】には多いんです。今回は、ユニクロ通ライターが「これは本気で買いすぎ注意かも」と感じた愛用品をピックアップ。毎日着たくなる快適ブラトップや、即3本買いした涼感パンツなど、リアルに「手放せなくなったアイテム」6選を紹介します！ ほぼ毎日着ている快適ブラトップ 【ユニクロ】「エアリズム