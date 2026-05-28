荒ぶる兄とドン引きする弟 早速ポテチくんと一緒に食べ始めたレモンくんですが、その食べ方は顔を突っ込んでムシャムシャとする実にワイルドなもの。飼い主さんによると猫草が好きすぎるあまり、普段の温厚な姿から豹変してしまうのだとか。ポテチくんも荒ぶるアニキの姿にドン引きのようです。 すると次の瞬間、ポテチくんはなぜか小突かれてしまい、空気を読んで垂れている端っこから食べることに。当のレモンくんは悪い