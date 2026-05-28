猫が前触れもなく噛みついてくる原因5つ 猫が急に噛んでくるように見えるときは、理由がひとつとは限りません。 気持ちよさの限界だったり、遊びのつもりだったり、不安や痛みが関係していたりすることもあります。まずは、よくある原因を見ていきましょう。 1.撫で過ぎ・触り過ぎで限界が来た 猫は、撫でられて気持ちよさそうにしていても、刺激が積み重なると急に「もうやめて」に切り替わることがあります