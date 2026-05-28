今回は、夫婦の「連絡ルール」を決めるきっかけとなった、筆者の実体験をご紹介します。いつも21時には帰宅する夫が、その日は夜遅くまで帰宅せず、連絡もつきませんでした。最悪の事態が頭をよぎり、駅まで探しに行った私が見たのは、思いもよらない姿の夫でした。 夫が帰ってこない！