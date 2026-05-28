テレビに夢中すぎる猫ちゃんたちの愛らしいアピールが、大きな注目を集めています。話題の動画の再生回数は17万回を超え「テレビっ子って現代猫過ぎるよ笑」「猫もテレビに興味津々なんだ！」「ちゃんと見ててかわいいwwww」といったコメントが集まっています。 【動画：猫が『テレビ大好き』になった結果…人間の子どものような『まさかの光景』】 テレビに夢中な猫ちゃんたち TikTokアカウント「毛むくじゃらたち