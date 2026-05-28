人気コスプレイヤーでグラビアアイドルの東雲うみが25日、自身のインスタグラムを更新。同日発売の「ヤングキング」(少年画報社)に登場したことを報告した。 【写真】宙に浮いてる！ プラモ作りもスゴいがジャンプ力もスゴッ 東雲は「本日発売『ヤングキング』 表紙と巻頭グラビアしてます❕」と告知。「衣装がとてもフェチでかわいいのぜひGETしてね～！」と記し、自慢の豊かな部分がダイレクトに伝わ