AI技術の進化によって、与えられた目標の達成に合わせて自分で考え、外部ツールやデータを自律的に操作・判断して行動する「AIエージェント」が実現しています。AIが人間のように複雑なタスクをこなすためには、与えられた情報を保存して必要に応じて引き出せる記憶(メモリ)が必要。ポーランドのエンジニアであるbrgsk氏が、AIエージェントの記憶が人間の記憶とどう違うかを解説しています。agent memory: an anatomyhttps://brgsk