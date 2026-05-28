◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）皐月賞４着から世代の頂点を狙うアスクエジンバラ（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父リオンディーズ）。廣崎利洋オーナーは、この春のＧ１に次々と所有馬を送り出している。グループで既に今年２０勝（５月２４日時点）と快進撃を続けるオーナーに活躍馬を送り出す秘訣（ひけつ）、日本ダービーに出走するアスクエジンバラへの思い、馬主としてのキャ