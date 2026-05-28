大食いタレントとして活動する“もえあず”こともえのあずきが２８日に自身のＳＮＳを更新。“サウナー”としての初の仕事をフォロワーに報告した。インスタグラムに「サウナーとして初めてのおしごと」と書き始め、「テレビで食べずに人生を深掘りしてもらうことってなかなかないからうれしい！！カナダ留学とか受験エピソードとかビール売り子とかまだまだ話したいことある楽しい人生やからこういう番組また出たいな」と番