俳優の美麗（みれい）が、初デジタル写真集『MIREI』をリリースする。【写真】素の表情＆抜群のプロポーションを見せた美麗美麗は現在、ミュージカルや2.5次元舞台を中心に活躍する俳優。これまでにミュージカル『エリザベート』『ROCK MUSICAL BLEACH』『ワールドトリガー the Stage』などの話題作に出演し、高い実力と人気を博してきた。記念すべき初の本格グラビアとなる本作は、ステージ上で見せる美しさはもちろん、普