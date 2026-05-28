大麻を所持していたとして、警視庁は28日、麻薬取締法違反（所持）の疑いでバレーボール日本代表の佐藤駿一郎容疑者（26）を逮捕した。これを受け、元バレーボール女子日本代表でスポーツキャスター・タレントの大林素子（58）は自身のX（旧ツイッター）を更新し、思いをつづった。「#日本代表男子バレー」と書き出した大林。「今日は会見の司会で準備しておりました所、本当に残念な報告があり、会見は中止となり、説明の会見