中道改革連合を離党した元衆院議員の岡田悟氏が27日にX（旧Twitter）を更新。立憲民主党の中道改革連合への合流の可能性に関する話題の中で、公明党の支持母体である創価学会を批判した。 岡田氏は24年10月の衆院選で立憲民主党から立候補し、比例で当選。一方、今年2 月の衆院選では中道改革連合から立候補し、小選挙区で落選。比例上位は旧公明党議員が占めていたために復活当選もならなかった。 その後、岡田氏は中道改革連