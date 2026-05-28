【UEFAカンファレンスリーグ】クリスタル・パレス 1−0 ラージョ・バジェカーノ（日本時間5月28日／レッドブル・アレーナ）【映像】鎌田大地の「20m無双ドリブル」（実際の様子）クリスタル・パレスに所属する日本代表MFの鎌田大地が、ピッチを縦断するダイナミックなボールキャリーを披露。解説者も思わず唸るプレーにファンが沸いた。クリスタル・パレスは日本時間5月28日、UEFAカンファレンスリーグ決勝でラージョ・バジェ