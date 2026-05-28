◇プロ野球 交流戦 中日 2-1 楽天(28日、バンテリンドーム)セ・リーグでは最下位に沈んでいる中日。交流戦では強さを見せ、3連勝としています。この日の先発は金丸夢斗投手。初回を打者3人で抑える立ち上がりとするも、2回には連打で無死1、3塁のピンチを招き、村林一輝選手の打球にサード・石川昂弥選手のファンブルが絡んだことで1失点としました。その後も四球で無死満塁のピンチを招くも、さらなる失点はしのぎきりました。こ