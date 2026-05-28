シンガーソングライターのかわにしなつきが、5月24日に放送されたNHK Eテレ『NHK俳句』に出演したことを自身のInstagramで報告した。 （関連：【画像】かわにしなつき、フォーマルな服装で俳句に挑戦） アソビシステム所属のかわにしなつきは、5月24日午前6時35分から放送された『NHK俳句』に出演。お笑い芸人で音楽プロデューサーの古坂大魔王とともに、兼題「薔薇」での俳句に挑戦した。か