JR東海リテイリング・プラスは、JR新大阪駅の東海道新幹線ホーム上に「EXPO2025オフィシャルポップアップストア JR新大阪駅 新幹線ホーム店」を期間限定で営業する。万博期間中は「2025大阪・関西万博オフィシャルストア JR新大阪駅 新幹線ホーム店」として営業し、2025年12月23日に閉店していたが、閉店を惜しむ声を受けて期間限定での復活が決まった。雑貨を中心に取り扱う。売場面積は28平方メートル。営業期間は6月1日から7月5