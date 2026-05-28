5月28日の午後から、気象庁による「新たな防災気象情報」が提供されています。 「河川の氾濫」「大雨」「土砂災害」「高潮」の4つの災害について、レベルの数字と警報などの名称を組み合わせて発表されます。 この数字は、自治体が発表する5段階の「警戒レベル」と紐づいていて、とるべき避難行動の目安が直感的に分かるようにするのが狙いだということです。 本格的な運用は、5月29日(金)からです。 NIBニュ&#