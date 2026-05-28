日本代表FW南野拓実が所属するモナコが、2026−27シーズンからの新監督として、フィリペ・ルイス氏を招聘するようだ。移籍市場に精通するイタリア人記者のファブリツィオ・ロマーノ氏が28日に報じている。現在、モナコはベルギー人指揮官のセバスチャン・ポコニョーリ監督が率いている。ポコニョーリ監督はユニオン・サン・ジロワーズを90年ぶりとなるリーグ優勝へ導き、昨年10月、アドルフ・ヒュッター前監督の後任としてモナ