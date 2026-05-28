◇プロ野球 交流戦 DeNA3-1オリックス(28日、横浜スタジアム)DeNAの松尾汐恩選手に2イニング連続で急所に当たる珍プレーが起きました。1度目の事件は7回1アウトの場面。先発の東克樹投手が投じた初球のカットボールをオリックスの山中稜真選手がファウルとしたところで、ワンバウンドした打球が松尾選手の急所に直撃しました。松尾選手も痛さに思わず3塁方向に飛び出しますが、しばらく倒れながら悶絶。この珍プレーに東投手もニヤ