女優の川口春奈が２８日に自身のＳＮＳを更新し、アンニュイなモデルショットを公開した。川口はインスタグラムに「付録がかわいすぎるんだってば＠ｏｔｏｎａｍｕｓｅ」とつづると、黒レザーの衣装に身を包みカメラを見つめる姿や、Ｔシャツにデニムを合わせたシンプルなコーデ姿を披露した。この投稿にファンからは「可愛すぎなんですけど…」「付録ももちろんだけどはーちゃんがかわいすぎるんです」「キレイ」「撃ち抜