スコットランドサッカー協会は28日、同国代表を率いるスティーブ・クラーク監督との契約を2030年まで延長したことを発表した。現在62歳のクラーク監督は、これまでニューカッスルやチェルシー、リヴァプールなどのアシストコーチを歴任。その後、ウェストブロムやキルマーノックなどの監督を経て、2019年にスコットランド代表の指揮官に就任した。スコットランド代表では、これまで2度のUEFA EURO出場を経験。さらに、FIFAワ