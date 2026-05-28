クリスタル・パレスは、日本代表MF鎌田大地の残留を求めているようだ。28日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が報じている。現在29歳の鎌田は、2024年夏にフリートランスファーでラツィオからクリスタル・パレスへ移籍。オリヴァー・グラスナー監督と再会した昨シーズンは、加入1年目にしてFAカップを制覇。今季はFAコミュニティ・シールドを制し、UEFAヨーロッパカンファレンスリーグで優勝するなど、在籍2シーズンで3つ