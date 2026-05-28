◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日―楽天（２８日・バンテリンドーム）中日が、意地を見せて、逆転に成功した。０―１の８回。先頭の田中が二塁への内野安打で出塁すると、代打・山本の犠打で１死二塁とした。右手首の負傷から、３試合ぶりにスタメン復帰した村松が、鈴木翔の１３４キロ変化球を左翼線に落とす適時打で、追いついた。８回６安打１失点で降板した先発の金丸も、ベンチをたたきながら、喜びを爆発させた。