モーニング娘。’２６の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルが２８日、更新され、新メンバーに広島県出身の中学１年生の石川華望（１２）が新加入すると発表した。石川はハロプロ研修生から昇格。５月に行われた公開実力診断テストでベストパフォーマンス賞を受賞し「去年、賞が取れなくて、本当に悔しかったので、それをバネにずっと重ねてきて、絶対に成功させるぞという気持ちでやってきて、うれしい気持ちです」と喜びを明かした