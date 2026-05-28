桐蔭横浜大学に所属するU−21日本代表FWンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄が、デンマーク・ファーストディビジョン（デンマーク2部リーグ）のオールボーBKへ完全移籍することとなった。桐蔭横浜大学、およびオールボーBKが28日に発表している。オールボーBKからの発表によると、ンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄は今年2月、練習生としてオールボーBKのトレーニングに10日間参加し、スタッフ陣に好印象を残していたという