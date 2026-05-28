バレーボール男子日本代表の佐藤駿一郎容疑者（２６）が麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕された件を受け、関係者各所が対応に追われている。今季所属したＳＶリーグのウルフドッグス名古屋は、２８日にホームページ上で「佐藤選手につきましては、４月２２日にて今シーズン限りでの退団リリースを発表しておりますが、クラブとして今回の事態を厳粛に受け止め、クラブとしてのあるべき姿を抜本的に見つめ直し、選手・スタッ