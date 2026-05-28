【モデルプレス＝2026/05/28】俳優の中村倫也が28日、都内で行われた映画『君のクイズ』公開後【検証】舞台挨拶イベントに、メガホンをとった吉野耕平監督とともに出席。【写真】イケメン俳優2人、おそろコーデで仲睦まじく見つめ合う◆中村倫也、神木隆之介からの“無茶振り”に神対応“クイズ界の絶対王者”・主人公の三島玲央を演じた中村は、本作を鑑賞した観客から寄せられた感想が書かれたバックパネルを見た感想を求められ