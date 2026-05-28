「ヤクルト−西武」（２８日、神宮球場）西武・長谷川が七回、左前打を放ちながら左翼が捕球したと勘違いし、ベンチへ帰りかけてアウトになった。３−０の七回、先頭で打席に立った長谷川。２ボール１ストライクからの４球目を鋭く左翼左へへはじき返した。左翼手のサンタナがダイビングキャッチを試み、捕球したかに見えたがボールがグラブからこぼれ、すぐに拾い直して内野に返球した。三塁塁審はアウトのジャッジはしてい