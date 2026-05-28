緊迫する中東情勢の影響で県内では医薬品に使うプラスチック容器が不足しています。富山市の調剤薬局では、軟膏や子ども用のシロップを入れる容器が新たに注文できない状況で、患者に容器の再利用を呼びかけるなど影響が出ています。管理薬剤師石川哲士さん「今一番不足しているのが、軟膏を詰める容器」富山市婦中町の小児科近くにある調剤薬局では、塗り薬の軟膏を入れるプラスチックの容器が先月中旬から入手しづらくなったと