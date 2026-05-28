「阪神−日本ハム」（２８日、甲子園球場）カンテレの野球中継で解説を務めた清原和博氏が七回裏の攻撃開始前にジェット風船を飛ばす激レアシーンがあった。中継席で特別な器具を使い、ジェット風船を膨らませた清原氏。カメラが向けられると「わくわくしてます」と満面の笑みを浮かべた。そしてファンファーレに合わせて風船を上下させ、間に入る「オイオイオイ！」のかけ声も。ファンと一緒にジェット風船を飛ばした。ま