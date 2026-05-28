言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、顔のパーツに関わる身近な表現、感情や心理的な状態が表に出る自然な動作、そして毎日の食卓に欠かせないおなじみの調理メニューという、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。か□□□□い